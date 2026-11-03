Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю з Турки, який двічі втікав зі служби. За СЗЧ солдату призначили покарання – шість років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2026 року, уродженець Турки Микола Т. вперше вчинив СЗЧ весною 2025 року. У квітні солдат вчасно не з’явився на службу до прикордонної комендатури швидкого реагування, після чого понад 3 місяці був в СЗЧ. Після цього він повернувся на військову службу.

Вдруге солдат вчинив СЗЧ наприкінці червня 2026 року, але через три місяці був затриманий. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом самовільного залишення військової частини або місця служби.

У суді обвинувачений Микола Т. визнав свою провину та заявив, що вважає себе хворим і не може повноцінно проходити військову службу.

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Цю справу розглянув суддя Руслан Зеліско, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він визнав солдата винним у втечі зі служби та призначив покарання – 6 років тюрми. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту його затримання у вересні 2026 року. Вирок ще можна оскаржити.