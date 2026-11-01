Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок солдату, який вдарив ножем інструктора при спробі втечі з частини. Суд призначив нападнику покарання – 5 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, уродженець Бахмута Микола Л. у ніч на 14 квітня 2026 року хотів самовільно втекти з військової частини. При спробі СЗЧ він умисно кілька разів вдарив старшого сержанта у різні частини тіла, спричинивши йому тяжке тілесне ушкодження. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.1 ст.121 ККУ.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення. Він пояснив, що інструктор навчальної механізованої роти намагався йому завадити втекти зі служби, тому він вдарив його ножем.

Цю справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Потерпілий на розгляд справи не прийшов, але подав заяву, у якій просив призначити покарання на розсуд суду.

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Суддя визнав Миколу Л. винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання – 5 років тюрми. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання, тобто 14 квітня 2026 року. Вирок ще можна оскаржити.