Шептицький міський суд Львівської області виніс вирок місцевому мешканцю, який повторно вчинив СЗЧ після повернення на службу. Він був раніше судимим за інше правопорушення, тому суд врахував невідбуте покарання і призначив 5 років та 5 днів тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, Віктор Т. весною 2025 року близько двох місяців перебував у СЗЧ. Після втечі солдат повернувся на службу, але у листопаді 2025 року знову вчинив СЗЧ, покинувши територію військової частини без дозволу.

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Під час повторного СЗЧ солдат ухилявся від проходження служби близько семи місяців, поки добровільно не прийшов до відділення поліції. Щодо нього порушили кримінальне провадження за фактом самовільного залишення військової частини.

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Обвинувачений Віктор Т. визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, але відмовився від дачі показів. Раніше чоловіка судили через інше правопорушення, невідбута частина покарання за іншим вироком становить 100 годин громадських робіт.

Цю справу розглянула суддя Неля Отчак, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона визнала солдата винним у вчинення СЗЧ та призначила покарання – 5 років та 5 днів позбавлення волі, врахувавши невідбуте покарання за іншим вироком. Вирок ще можна оскаржити.