Володимир Кунинець під час обрання запобіжного заходу

Сихівський районний суд Львова виніс вирок одному з учасників сутички з ТЦК. Володимир Кунинець шарпав військовослужбовця за форму, через що йому призначили 5 років тюрми, але звільнили від покарання, встановивши річний іспитовий термін. Чоловік уклав угоду з прокурором і перерахував 200 тис. грн на ЗСУ.

Як розповідав ZAXID.NET, 8 липня сталась велика сутичка цивільних з ТЦК та поліцією на Сихові у Львові. Перехожі помітили групу оповіщення і почали втручатись в роботу військових, словесна перепалка швидко переросла у шарпанину, кількість учасників конфлікту стрімко збільшувалась і розлючений натовп перекинув автомобіль ТЦК. Згодом правоохоронці затримали кількох учасників конфлікту.

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Одним з них був Володимир Кунинець. Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, він є інструктором з водіння у автошколі. За даними слідства, чоловік перешкоджав законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а саме військовим ТЦК.

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Володимир Кунинець почув з натовпу, що один з присутніх військових нібито не служить в ТЦК та має зняти військову форму. Він підійшов до військового, схопив його за комір форменої футболки та, прикладаючи зусиль, почав шарпати. Після цього військового оточили інші цивільні та шарпали за формений одяг.

Щодо Володимира Кунинця порушили кримінальну справу за ч.1 ст.28 - ч.1 ст.114-1 КК України, а саме перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене групою осіб без попередньої змови між собою. Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянув суддя Дмитро Теслюк, який дослідив усі матеріали та аргументи. Зокрема, що обвинувачений раніше не судимий, перерахував 200 тис. грн військовій частині ЗСУ, утримує неповнолітню доньку та здійснює догляд за братом з другою групою інвалідності з дитинства через смерть батьків.

Суддя затвердив угоду з прокурором та визнав чоловіка винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили 5 років тюрми, але звільнили від покарання, встановивши річний іспитовий термін. Вирок ще можна оскаржити.