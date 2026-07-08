На проспекті Червоної Калини у Львові натовп із кількох десятків чоловіків перекинув позашляховик ТЦК. Інцидент трапився близько 22:00 у середу, 8 липня.

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що конфлікт із групою оповіщення ТЦК почався через мобілізаційні заходи, які військовослужбовці проводили на перехресті проспекту Червоної Калини і вул. Коломийської. Перехожі помітили групу оповіщення і почали втручатись в роботу військових, словесна перепалка швидко переросла у шарпанину, а натовп продовжував збільшуватись. Поліцейські, які теж прибули на місце події, здебільшого спостерігали за дійством і не перешкоджали нищенню військового автомобіля.

На опублікованих відео видно кілька сотень людей, здебільшого підлітків, які оточили чорний позашляховик військових, кричали «ганьба», а потім перекинули авто. Згодом двоє чоловіків вилізли на авто і почали бити шибки під схвальні вигуки натовпу, який знімав дійство на відео.

На цю ситуацію відреагував міський голова Львова Андрій Садовий, який закликав не забувати, хто є головним ворогом українців.

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«По ситуації на Сихові зараз з’ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог!», – зазначив мер міста у соцмережах.

Станом на 23:30 натовп продовжує перебувати на місці події.

Речниця поліції Аліна Подрейко прокоментувала для Новини.LIVE, що група оповіщення ТЦК зупинила 30-річного чоловіка, який був у розшуку з 12 червня 2026 року.

«Перехожі почали перешкоджати групі оповіщення, далі кількість людей збільшилася. Поліція задіяна на місці для охорони публічного порядку, спілкуються із громадянами», – зазначила Аліна Подрейко.

На ситуація відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він запевнив, що всі учасники конфлікту будуть ідентифіковані і покарані.

«Провели термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокування автомобілів ТЦК на Сихові! Першочергове завдання – забезпечити громадський порядок! Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. На Львівщині не місце беззаконню! Водночас обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців ТЦК та СП щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку. Закликаю всіх памʼятати про закон і про те, що ворог у нас один», – зазначив Максим Козицький.

На офіційній сторінці у фейсбуці Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував, що 30-річного чоловіка мобілізували: «Станом на зараз військовіозобовʼязаний громадянин, який порушував правила військового обліку, направлений для проходження ВЛК».

Станом на 00:30 натовп продовжує перебувати на місці події. Ситуація загострюється, а у мережі шириться відео, де військового з групи оповіщення ТЦК штурхають, вимагають роздягнутись, а після відмови намагаються зірвати з нього військову форму.