Учасники сутички з ТЦК вибачилися перед військовими

У Львові ветерани знайшли двох учасників сутички з ТЦК, які стрибали на даху службового авто і пошкодили його. З ними записали відео, на якому учасники погрому авто вибачилися за скоєне та після відповідної підготовки пообіцяли піти служити в ЗСУ.

«Знайшли і цих двох кугутів, які так браво скакали по машинах ТЦК. Вони визнали вину», – повідомив пізно ввечері четверга, 9 липня, ветеран Антон Петрівський, який оприлюднив відповідне відео.

Як виявилось, один із учасників погрому – це чинний військовий, який перебуває у відпустці. Інший – львів’янин, який пообіцяв упродовж місяця пройти вишкіл і приєднатись до Сил оборони. На фоні стояли підлітки-учасники конфлікту, які наприкінці відео попросили вибачення і пообіцяли більше так не робити.

За словами ветерана, зі згаданими активними учасниками бійки з ТЦК на Сихові провели виховні бесіди, далі ними займатимуться правоохоронці. Петрівський також зазначив, що інші учасники інциденту, cеред яких неповнолітні, «добровільно погодились сьогодні прийти на виховну розмову з ветеранським середовищем міста Львова».

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Відео Антона Петрівського

«Шукаємо тих, хто здирав форму з військового», – додав Антон Петрівський.

Нагадаємо, перед тим СБУ та поліція повідомили про затримання одного із активних учасників сутички з ТЦК. Це 23-річний львів’янин, якому інкримінують хуліганство та напад на працівників правоохоронного органу. Судячи із характерної зовнішності, йдеться про одного з двох чоловіків, які вилізли на авто ТЦК і скакали на ньому.

Як повідомлялося, увечері 8 липня на просп. Червоної Калини у Львові стався конфлікт між перехожими та військовослужбовцями ТЦК. Натовп із близько 200 цивільних вимагав відпустити 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Конфлікт переріс у шарпанину, перекидання та знищення службового авто ТЦК. Події тривали до 2:30 ночі.