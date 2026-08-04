Юрій Ягодка був міським головою Острога у 2020–2025 роках

Острозький районний суд Рівненської області закрив кримінальне провадження щодо колишнього міського голови Острога Юрія Ягодки, якого звинувачували в побитті жінки після зауваження через російську музику. Інцидент стався у День памʼяті захисників України. Після суспільного резонансу Юрій Ягодка перепросив за свою поведінку, а депутати достроково припинили його повноваження.

Як йдеться в ухвалі суду від 27 липня, інцидент стався 29 серпня 2024 року близько 18:00. Місцева жителька Людмила Франковська проходила повз бібліотеку в Острозі, де розташований Центр культури та дозвілля, і почула звідти російську музику.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Жінка зайшла до приміщення, щоб зробити зауваження. За її словами, там перебував нетверезий Юрій Ягодка, який разом із заступницями співав пісню «Ой, цветет калина в поле у ручья». Після словесної суперечки посадовець схопив її за передпліччя та плечі, вирвав жмут волосся й шарпав за одяг. Після цього Людмила Франковська звернулася до поліції із заявою про завдання їй тілесних ушкоджень.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час судового розгляду потерпіла відмовилася від обвинувачення та попросила закрити кримінальне провадження.

Суддя Володимир Назарук закрив справу за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) у звʼязку з відмовою потерпілої від обвинувачення. Ухвалу ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, після розголосу Юрій Ягодка через два місяці перепросив за свою поведінку. «Так, моя провина в тому, що, кажучи по-простому, – напився», – написав він у фейсбуці. Втім, згодом в інтервʼю ексмер заявляв, що став жертвою провокації. Він стверджував, що нікого не бив, а лише схопив жінку за руку. Також заперечував, що слухав російську музику. Крім того, Юрій Ягодка звинуватив своїх опонентів у використанні інциденту для його усунення з посади.

У жовтні 2024 року посадовець запропонував міській раді позбавити його премії до кінця року, назвавши це «своєрідним штрафом». А вже у січні 2025 року депутати достроково припинили його повноваження. Новим очільником громади став депутат Костянтин Кирилюк, який до цього був начальником управління забезпечення надання адміністративних послуг Острозької міської ради.

У липні 2025 року Юрій Ягодка намагався поновитися на посаді, однак Рівненський районний суд відмовив йому в задоволенні позову.

Юрія Ягодку обрали міським головою Острога від партії «Пропозиція» у 2020 році. До цього він працював у банківській сфері, очолював Острозьку районну державну адміністрацію, був депутатом районної ради, сільським головою Розвазької громади та заступником міського голови Острога.