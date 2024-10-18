Юрій Ягодка перебуває на посаді міського голови Острога з 2020 року

Міський голова Острога 50-річний Юрій Ягодка закликав міських депутатів розглянути проєкт рішення щодо позбавлення його премії до кінця 2024 року. Посадовець, який у День пам'яті захисників слухав російську музику та побив жінку, назвав таку ініціативу «своєрідним штрафом». Водночас раніше відповідний запит щодо перегляду зарплати Юрія Ягодки подав депутат міськради Іван Ткачук. Наступне засідання сесії міської ради Острога заплановане на 25 жовтня.

«Вважаю це рішення справедливим, своєрідним штрафом. Просив би депутатів вирішити питання щодо зекономлених коштів на потреби військових із нашої громади. Окрім того, хочу повідомити, що триває слідство щодо інциденту, який стався у серпні. Після його завершення суд визначить міру відповідальності», – написав Юрій Ягодка 18 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, ініціатором перегляду заробітної плати був не міський голова. Під час подання депутатських запитів на 63 сесії Острозької міської ради, яка відбулася 27 вересня, запит про перегляд посадового окладу Юрія Ягодки, зокрема щодо премій та виплат «за інтенсивність», подав депутат від партії «Всеукраїнське обʼєднання “Громадський контроль”» Іван Ткачук. На сесії це звернення підтримали.

Відомо, що протягом 2024 року Юрій Ягодка, крім посадового окладу, отримував доплати за ранг, за вислугу років, за високі досягнення у праці, а також щомісячні премії. Наразі депутати клопотають про перегляд доцільності нарахування премії і доплати за інтенсивність роботи, яка становить 50% від посадового окладу, втім міський голова готовий відмовитися лише від щомісячної премії.

Нагадаємо, 29 серпня 2024 року пʼяний мер Острога Юрій Ягодка декілька разів вдарив місцеву жительку, яка зробила йому зауваження за прослуховування російської музики у публічному місці. Після інциденту потерпіла написала заяву у поліцію й слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Майже через місяць, 24 вересня 2024 року, Юрій Ягодка публічно вибачився за свій вчинок у Facebook.