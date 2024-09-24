Юрій Ягодка перебуває на посаді міського голови Острога з 2020 року

Міський голова Острога 50-річний Юрій Ягодка публічно вибачився за пʼяне побиття місцевої жительки. Потерпіла зробила зауваження посадовцю, який у публічному місці слухав російську музику, у відповідь на що той кілька разів її вдарив. У вівторок, 24 вересня, Юрій Ягодка написав у Facebook, що усвідомлює суспільне обурення, проте попросив дотримуватись законодавства й дочекатися наступних виборів.

Інцидент у місті Острог Рівненської області стався 29 серпня 2024 року, у День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька, 58-річна місцева активістка Людмила Франковська повідомила правоохоронцям, що її побив міський голова Юрій Ягодка. За словами жінки, близько 18:00 вона проходила повз місцеву бібліотеку, де розташований Центр культури та дозвілля, й почула звідти російську музику. Жінка зайшла у приміщення, щоб зробити зауваження, і виявила там нетверезого, з її слів, Юрія Ягодку. Як інформує сайт новин «Про Рівне», посилаючись на власні джерела, Юрій Ягодка із заступницями співав «Ой, цветет калина в поле у ручья».

Після зауваження і короткої розмови чиновник нібито відреагував агресивно і накинувся на жінку з кулаками. Відтак, потерпіла написала заяву за фактом завдання їй тілесних ушкоджень.

Юрій Ягодка прокоментував ситуацію лише 24 вересня. Посадовець написав на своїй сторінці у Facebook, що за цей час все обдумав і зробив висновки. Він також зазначив, що опоненти намагаються використати скандал на свою користь, проте, згідно з законодавством, необхідно дочекатися виборів.

«Так, моя провина в тому, що, кажучи по-простому, – напився. Моя провина в тому, що вів себе так, як не личить міському голові, не личить публічній людині і не личить чоловіку... Це не є виправданням, бо жодна втома, моральний тиск чи провокації не виправдовують те що сталось. Прошу вибачення у тих, хто голосував за мене на виборах у 2020 році, і у тих – хто не голосував», – зазначив Юрій Ягодка.

Як уточнили у пресслужбі поліції, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Посадовцю загрожує до 850 грн штрафу або виправні роботи.

Додамо, що Юрій Ягодка обраний головою Острозької громади від політичної партії «Пропозиція» у 2020 році. Свою карʼєру посадовець розпочинав у комерційних банках України. Із 2005 по 2010 був обраний депутатом Острозької районної ради, із 2007 по 2010 працював головою Острозької районної державної адміністрації, а у 2015 році став сільським головою Розвазької сільської ради. Із 26 липня 2019 року Юрій Ягодка був заступником Острозького міського голови з питань діяльності виконавчих органів.