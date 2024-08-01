Владислав Сухляк очолював Здолбунівську міську раду з 2020 року

У середу, 31 липня, Рівненський міський суд ухвалив рішення про тимчасове відсторонення від посади міського голови Здолбунова Владислава Сухляка через підозру у хабарництві. На період досудового розслідування його обов’язки виконуватиме секретарка міськради Валентина Капітула.

Як 1 серпня повідомили у пресслужбі прокуратури області, голову громади на Рівненщині та двох співучасників викрили на отриманні 11 350 доларів хабара. За даними слідства, зловмисники вимагали та отримали неправомірну вигоду за передачу земельної ділянки в довгострокову оренду підприємцю. 10 тис. доларів мав отримати голова громади, а решту – співучасники.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, йдеться про 41-річного голову Здолбунівської громади Владислава Сухляка. Посадовцю вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди у значному розмірі). За скоєне йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Нині Владислав Сухляк перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Відомо, що на період досудового розслідування повноваження щодо організації діяльності Здолбунівської міської ради тимчасово виконуватиме секретарка установи Валентина Капітула, а організовувати роботу виконавчого комітету та виконавчих органів буде заступник міського голови Юрій Сосюк.

Додамо, що Владислав Сухляк народився 17 березня 1983 року в Рівному. Наразі проживає в селі Біла Криниця Рівненського району. Має вищу освіту. Із 2014 по 2019 роки очолював Здолбунівську центральну районну лікарню, а у 2020 році балотувався на посаду голови Здолбунівської міської ради від партії «Європейська Солідарність» й здобув перемогу.