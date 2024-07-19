Олександр Кравчук виконував обов'язки керівника Тресту зеленого господарства з квітня 2023 року

Рівненський міський суд виніс вирок колишньому керівнику Тресту зеленого господарства Олександру Кравчуку за хабарництво. Посадовця викрили на отриманні 18 тис. грн від клієнта за безперешкодний продаж по заниженій вартості декоративних хвойних рослин, які перебували у власності підприємства. За скоєне йому призначили 34 тис. грн штрафу без права обіймати посади в органах місцевого самоврядування протягом одного року. Про це ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 11 липня.

Інформацію про викриття директора одного з комунальних підприємств Рівного оприлюднили на сторінках поліції та прокуратури області 15 травня 2024 року. Як пізніше з’ясувалося, йшлося про керівника КП «Трест зеленого господарства» Олександра Кравчука.

«Посадовця викрили під час одержання 18 тис. грн неправомірної вигоди за безперешкодний продаж туй за заниженою вартістю, які перебували у власності підприємства», – зазначили правоохоронці.

Того ж дня у Рівненській міській раді повідомили, що сприяли викриттю Олександра Кравчука й «надалі планують боротися з корупцією в комунальних підприємствах і закладах». На період досудового розслідування підозрюваного тимчасово відсторонили від посади й призначили замість нього Олександра Курадовця, який і досі виконує обов’язки керівника.

У суді Олександр Кравчук беззаперечно визнав свою вину та уклав відповідну угоду з прокурором.

Суддя Наталія Діонісьєва визнала посадовця винним за ч. 1 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції та отримання неправомірної вигоди службовою особою) й призначила покарання у вигляді 34 тис. грн штрафу без права обіймати посади в органах місцевого самоврядування впродовж одного року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Олександр Кравчук став виконувачем обов’язків Тресту зеленого господарства у квітні 2023 року після того, як з попереднім керівником Ігорем Романчуком не продовжили строк дії контракту. До того Олександр Кравчук працював головним інженером в установі.