Посадовець з двома спільниками організував схему отримання хабарів

Луцький міськрайонний суд виніс вирок колишньому заступнику начальника ДАБІ у Волинській області Сергію Шемейці за хабарництво. Як 24 червня повідомили у пресслужбі прокуратури, посадовцю призначили 5 років тюрми й конфіскували у дохід держави вилучені у нього гроші – понад 90 000 доларів, 10 000 євро та 61 500 грн.

За даними слідства, злочинну схему посадовець організував у листопаді 2016 року разом із директором ТзОВ «Альфа Юніверс» Михайлом Гнатюком і спеціалістом-проєктантом ПП «Технічне бюро інвентаризації та проектування» Олександром Музичуком. Вони систематично отримували хабарі від людей, зацікавлених в отриманні дозвільних документів у сфері містобудівної діяльності.



«Волинські правоохоронці задокументували факти одержання від 1000 до 2500 доларів неправомірної вигоди за здійснення реєстрацій та безперешкодне отримання декларацій про початок будівельних робіт», – зазначають у прокуратурі.

Під час досудового розслідування Олександр Музичук та Михайло Гнатюк уклали з прокурором угоди про визнання вини у зловживанні впливом. Обоє погодилися на покарання у вигляді штрафу – по 25 500 грн з кожного. Водночас суд над Сергієм Шемейком тривав з 2016 року і, зрештою, його визнали винним за ч.3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) й призначили 5 років позбавлення волі. Крім того, у дохід держави конфіскували вилучені у посадовця гроші – понад 90 000 доларів, 10 000 євро та 61 500 грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.