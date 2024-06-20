Слідчі викрили схему розкрадання коштів під час ремонту оборонних об’єктів на Волині

Правоохоронці викрили начальника квартирно-експлуатаційного відділу одного з міст Волинської області та директора приватного підприємства, які під час ремонту оборонних об’єктів привласнили 2,2 млн грн. Про це 20 червня повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, восени 2023 року квартирно-експлуатаційний відділ уклав чотири договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, що використовують для потреб одного зі збройних формувань регіону. На ці роботи виділили субвенцію на майже 10 млн грн.

«Упродовж 2023 року директор підприємства вносив до актів виконаних робіт неправдиві дані: завищував вартість матеріалів, вписував роботи, яких насправді підприємство не виконувало. Начальник КЕВ підписував сфальсифіковані документи, після чого кошти надходили на рахунки підприємства», – зазначають правоохоронці.

Загалом збитки від дій двох посадовців оцінюють у понад 2,2 млн грн.

Наразі начальнику КЕВ повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), а керівника підприємства підозрюють у службовому підробленні та привласненні майна (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України). Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.