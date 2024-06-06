Анатолій Нанівський з дружиною Еллою Нанівською

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо керівника Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Львова полковника Анатолія Нанівського. Його підозрюють у незаконному збагаченні та організації схеми отримання хабарів з підрядників, які постачають товари для військових частин. Про це 6 червня повідомив антикорупційний сайт NGL.media.

52-річний Анатолій Нанівський очолює КЕВ Львова з осені 2022 року, до того він працював заступником керівника. Як вказано в його декларації, у 2023 році він отримав 523,9 тис. грн зарплати та ще 256,8 тис. грн пенсії. Його дружина Елла Нанівська працює у львівській школі, де торік заробила 207,3 тис. грн. 23-річна донька Вероніка Нанівська навчається у Львівському медичному університеті, де отримала 115,3 тис. грн стипендії, а також підробляє у лікарні швидкої медичної допомоги, де за минулий рік заробила 27,1 тис. грн.

Слідчі ДБР вважають, що ці доходи – не єдине джерело прибутків сім’ї Анатолія Нанівського. За версією слідства, саме за хабарі за підряди на постачанні товарів для військових частин, його донька у 2022 році купила права на квартиру площею 100 м2 у новобудові на вул. Лінкольна у Львові, на яку торік оформила право власності. У межах провадження, Личаківський районний суд Львова наклав на цю квартиру арешт.

Також слідство вважає, що Анатолій Нанівський використовує свого близького родича, військовослужбовця Романа Рудніцького, для оформлення частини придбаного на нелегальні доходи майна. Наприклад, у червні 2023 року донька Вероніка Нанівська уклала з Романом Рудніцьким договір про іпотеку, нібито позичивши йому 100 тисяч доларів. Предметом іпотеки став будинок в Брюховичах площею 178,1 м2 та ділянка під ним площею 0,1 га. Якщо Рудніцький не віддасть борг, то будинок з землею офіційно перейде у власність Вероніки Нанівській.

Окрім того, цього року Роман Рудніцький став власником автомобіля BMW X3. Слідчі ДБР вважають, що цей автомобіль Анатолій Нанівський придбав для доньки й записав його на Рудніцького. Наприкінці травня Личаківський районний суд Львова також наклав арешт на цей автомобіль і закладений в іпотеку будинок Рудніцького разом із землею у Брюховичах.

У розмові з журналістами Анатолій Нанівський повідомив, що вперше чує як про кримінальну справу щодо нього, так і про договір іпотеки між його донькою і Романом Рудніцьким на 100 тисяч доларів. Він визнав, що знайомий з Рудніцьким, але той не є його родичем чи навіть близьким другом. Анатолій Нанівський також заперечує, що купував для доньки BMW X3, запевняючи, що вона досі їздить на Audi A3, як і вказано у його декларації.

Походження грошей на квартиру для доньки у львівській новобудові Анатолій Нанівський пояснює виплатою після звільнення з ЗСУ у 2020 році. Тоді, за його словами, він отримав 1,18 млн грн, які і витратив на покупку. Втім, ця виплата не відображена у його деклараціях.