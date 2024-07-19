Будинок у Брюховичах, про який говорять у ДБР, має площу 173 кв м

Працівники ДБР за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ повідомили про підозру керівнику одного з господарських підрозділів ЗСУ на Львівщині. Начальник квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) частини через численні оборудки незаконно переоформив на родичів майно на майже 12 млн грн. За даними ZAXID.NET, мова йде про Анатолія Нанівського.

Начальник КЕВ контролював закупівлі та обслуговування військового майна регіону. Він оформив солдатом близького родича дружини до однієї з частин ЗСУ Львова. Згодом солдат став власником житлового будинку та земельної ділянки у Брюховичах, ринкова вартість яких становить близько 300 тис. доларів. Офіційних доходів для такого будівництва чи ремонту у родича не було, тому він нібито взяв позику 100 тис. доларів США у доньки-студентки Нанівського. Ці гроші посадовець в декларації не вказав.

За даними ДБР, за схожою схемою була придбана квартира у Львові площею майже 100 м2. Згідно з сайтами з нерухомості, орієнтовна вартість такої квартири складає понад 4 млн грн. Посадовець придбав для доньки позашляховик преміумкласу, який оформив на свого родича з численними порушеннями законодавства.

Начальнику львівського КЕВ повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ). Правоохоронці не розголошують імені підозрюваного, але, за даними ZAXID.NET, йдеться про Анатолія Нанівського. Раніше ДБР відкрило кримінальне провадження щодо полковника Анатолія Нанівського. Його підозрюють у незаконному збагаченні та організації схеми отримання хабарів з підрядників, які постачають товари для військових частин.

Про підозри у незаконному збагаченні Нанівського раніше повідомляли журналісти NGL.media. Слідчі ДБР вважають, що офіційні доходи – не єдине джерело прибутків сім’ї Нанівського, і він отримує хабарі від підрядників на ремонтах та постачанні товарів для військових частин, а свої неофіційні доходи вкладає в придбання нерухомості. Також слідство вважає, що Анатолій Нанівський використовує свого близького родича, військовослужбовця Романа Рудніцького, для оформлення частини придбаного на нелегальні доходи майна.

За даними журналістів, квартира площею 100 м2, власницею якої є донька полковника, розташована на вул. Лінкольна у Львові. Будинок у Брюховичах, про який говорять у ДБР, має площу 173 м2, а ділянка під ним – 0,1 га. Окрім того, цього року Роман Рудніцький став власником автомобіля BMW X3. Слідчі ДБР вважають, що цей автомобіль Анатолій Нанівський придбав для доньки і лише записав його на Рудніцького.

Як вказано в декларації Анатолія Нанівського, у 2023 році він отримав 523,9 тис. грн зарплати та ще 256,8 тис. грн пенсії. Його дружина Елла Нанівська працює у львівській школі, де торік заробила 207,3 тис. грн. 23-річна донька Вероніка Нанівська навчається у Львівському медичному університеті, де отримала 115,3 тис. грн стипендії, а також підробляє у лікарні швидкої медичної допомоги, де за минулий рік заробила 27,1 тис. грн.

Наразі на автомобіль, квартиру та земельну ділянку з будинком наклали арешт. Нанівського відсторонено від посади, йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн.