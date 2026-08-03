Під час плавання Бартломей Кубковський виконав 200 тис. рухів руками

31-річний польський плавець на довгі дистанції Бартломей «Фока» Кубковський [Bartłomiej Kubkowski] з п’ятої спроби успішно переплив Балтійське море без зупинок. Він подолав понад 160 км приблизно за 55 годин, повідомило польське видання RMF24 2 серпня.

Кубковський розпочав свій заплив зі шведського узбережжя вранці 31 липня, а ввечері 2 серпня фінішував на пляжі польського міста Дзівнув. За словами Кубковського, після завершення запливу він був настільки виснажений, що не міг описати своїх відчуттів.

This absolute beast Bartłomiej Kubkowski just became the first person ever to swim across the Baltic Sea between Sweden and Poland.



160 km. 56 hours. No sleep.



Human limits just got pushed a little further. Respect.



Writer: Oliverpic.twitter.com/68obfOdbje — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 3, 2026

Упродовж усього маршруту плавець жодного разу не торкнувся рятувального човна й не спав. Їжу та воду йому передавали зі супровідного судна через спеціальну трубку.

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Своє досягнення Кубковський присвятив Фонду боротьби з раком у дітей. У межах цієї ініціативи вдалося зібрати майже 600 тис. злотих на підтримку організації. Кубковський також став донором кісткового мозку у 2025 році, додає National Geograpghic Polska.

Бартломей Кубковський – засновник проєкту Ultra Baltic Swim, світовий рекордсмен з 24-годинного плавання та багаторазовий призер чемпіонатів Польщі та світу.

До нього Балтійське море вже перепливав інший польський спортсмен – Себастьян Карась [Sebastian Karaś]. У 2017 році він подолав близько 100 км між польським Колобжегом і данським островом Борнгольм за 28,5 год. Однак маршрут Карася був значно коротшим, ніж у Кубковського.