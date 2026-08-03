Його затримали під час незаконного отримання грошей

Служба безпеки України та Нацполіція викрили на Львівщині чергову схему ухилення від мобілізації. Ішлося про оформлення документів про вступ до державного коледжу для оформлення відстрочки від призову. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє УСБУ у Львівській області.

Схему ухилення від мобілізації, за даними слідства, організував 48-річний мешканець Львівщини. За 1300 доларів США він обіцяв вплинути на знайомого посадовця державного коледжу для «безпроблемного вступу», розповіли в СБУ.

«Організатор гарантував повний супровід вступної кампанії: реєстрацію електронного кабінету вступника, успішне складання необхідних вступних випробувань, а також сприяння у зарахуванні до навчального закладу. Крім того, він запевняв, що працівники коледжу самостійно підготують та направлять необхідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що дозволить отримати відстрочку від мобілізації», – йдеться в повідомленні.

Після документування протизаконних дій працівники СБУ затримали організатора схеми під час одержання грошей. Йому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної схеми.