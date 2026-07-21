Організатори схеми за два роки отримали близько мільйона доларів

У Києві та Львові правоохоронці викрили організовану групу, що більше двох років фіктивно працевлаштовувала військовозобов’язаних викладачами приватного навчального закладу для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Правоохоронці затримали вісьмох учасників організованої групи, що за два роки допомогли оформити відстрочку від мобілізації приблизно 200 чоловікам. Серед організаторів схеми –директорка закладу професійно-технічної освіти та двоє адвокатів.

Затриманим повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, вчиненому організованою групою. Санкція статті за перешкоджання ЗСУ передбачає позбавлення волі на термін до восьми років. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

За даними слідства, учасники групи оновили ліцензію навчального закладу в Києві, відкрили філію у Львові та облаштували приміщення для імітації освітнього процесу. Для створення видимості законного працевлаштування організатори схеми виготовляли неправдиві кадрові, бухгалтерські та навчально-методичні документи, а також подавали до податкових органів повідомлення про прийняття на роботу.

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Військовозобов’язаних за винагороду від 5 тис. доларів США фіктивно оформлювали викладачами. Окремо клієнти сплачували гроші для нарахування заробітної плати, податків та обов’язкових платежів.

У межах розслідування проведено 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи учасників групи, а також у тих, хто скористалися схемою.