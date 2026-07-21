Порушником виявився 41-річний мешканець Сокільників

У понеділок, 20 липня, біля Стрия на Львівщині 41-річний водій позашляховика Range Rover, який був у розшуку ТЦК, під час втечі збив поліцейського. Постраждалий правоохоронець отримав важкі травми і перебуває в реанімації. Порушником виявився мешканець Сокільників.

Як повідомили в прокуратурі та поліції Львівщини, 20 липня близько обіду у селі Довге Стрийського району патрульні помітили Range Rover, водій якого порушив ПДР – під час повороту не подав сигнал світловим покажчиком.

Правоохоронці зупинили авто і під час перевірки документів з’ясувалося, що водієві необхідно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оновлення даних. Почувши це, керманич різко рушив, вдарив авто поліцейських і почав тікати у напрямку Стрия.

«На мості через річку, при в’їзді у місто, на чоловіка уже чекав інший екіпаж поліції. Щоб зупинити втікача автівка поліцейських з увімкненими проблисковими маячками перекривала частину моста через річку. Помітивши, що шлях заблоковано поліцією, водій позашляховика не лише не зупинився, а навпаки – на швидкості збив поліцейського, який стояв біля авто, вдарив службову машину та поїхав далі», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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Втікача зупинили за порушення ПДР, а він виявився у розшуку ТЦК

Унаслідок наїзду 31-річний старший лейтенант поліції – інспектор патрульної поліції Стрийського райуправління поліції – отримав важкі травми. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом ключиці та переломи кісток тазу. Також медики зафіксували забої грудної клітки, тупу травму живота та численні рани й садна по всьому тілу. Наразі він перебуває в реанімації.

Після скоєного порушник намагався уникнути переслідування та затримання: в’їхавши у Стрий, він залишив автівку на узбіччі і втік.

Втікача затримали у Львові. Ним виявився 41-річний мешканець Сокільників. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні опору та посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342, ст. 348 ККУ). Максимальне покарання, передбачене статтями, – довічне позбавлення волі.