Книжки можна придбати на понад 15 рейсах

«Укрзалізниця» запускає продаж книжок під час оформлення квитка на низку внутрішніх та міжнародних рейсів. Продаж книг здійснюватиметься, щоб підтримати видавництва, які постраждали від російських обстрілів, повідомили у пресслужбі компанії.

«Ми хочемо нагадати: хороша книжка в дорозі — це не лише спосіб провести час. Купуючи українську книжку, ви підтримуєте видавців, книгарні та всіх, хто продовжує працювати й створювати нові історії попри російські атаки», – повідомили у пресслужбі «УЗ».

У разі купівлі книги разом з квитком пасажири отримають її безпосередньо на своїй полиці під час старту маршруту.

В яких потягах «Укрзалізниці» продаватимуть книжки

«Укрзалізниця» запустить продаж книг разом з квитками на потяг на міжнародних рейсах до польських Перемишля та Хелма, Угорщини, Молдови та Румунії. Крім того, послуга зʼявиться у флагманських поїздах внутрішнього сполучення. Зокрема, йдеться про:

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№81/82 «Сакура» (Київ — Ужгород);

№95/96 «Гуцульщина» (Київ — Рахів);

№01/02 «Єдність» (Харків — Рахів);

№15/16 «Лесь Курбас» (Харків — Івано-Франківськ);

№17/18 «Сковорода» (Харків — Ужгород);

№79/80 «Січеслав» (Дніпро — Львів);

№106/105 «Чорноморець» (Одеса — Київ);

№43/44 «Стефанія» (Івано-Франківськ — Дніпро);

№7/8 «Буковина» (Київ — Чернівці);

№92/91 «Леополіс» (Львів — Київ).

Також у програмі лояльності в додатку «Укрзалізниці» зʼявляться спеціальні пропозиції на купівлю книжок у низці книгарень.

Коли можна буде купити книгу разом з квитком на потяг

У пресслужбі компанії не уточнили, коли саме запрацює нова послуга. На момент публікації у застосунку «Укрзалізниці» на вищеперелічених рейсах ще не можна придбати книгу разом з квитком на потяг.

Також наразі невідомо, з якими саме видавництвами буде співпрацювати «Укрзалізниця».

Нагадаємо, 2 липня російський удар знищив центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef. Внаслідок атаки втрачено більшість накладу видавництва – близько 800 тис. книг.

Вже 19 липня росіяни вдарили по складу видавництва «Книголав» та повністю знищили його. Внаслідок атаки зайнялася пожежа, в якій згоріли 250 тис. книжок.

1 серпня російський удар по Харкову знищив близько 600 тис. шкільних підручників, які зберігалися на складі RNK-Ranok. Також там зберігалися книжки видавництв «Ранок», «КнигоЛенд», «Фабула», «Жорж», «Ще Одну Сторінку» та інших. Загалом внаслідок удару знищені 8 млн примірників.