Ніл Кромптон очолює посольство Великої Британії в Україні з листопада 2025 року

Велика Британія підтримує можливість вступу України до НАТО, однак усередині Альянсу наразі немає консенсусу щодо членства Києва. Водночас основою майбутнього миру мають стати надійні гарантії безпеки для України. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон, коментуючи нещодавню заяву посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

Раніше Валерій Залужний назвав «казками» розмови про членство України в НАТО. За його словами, він 12 років чув обіцянки щодо вступу до НАТО, однак, на його думку, цього ніколи не станеться. Він також висловив думку, що стандарти Альянсу застаріли.

Кромптон наголосив, що НАТО залишається важливим партнером України. За його словами, Лондон офіційно підтримує вступ України до Альянсу, однак серед країн блоку наразі немає єдиної позиції щодо цього питання.

Водночас він зазначив, що незалежно від перспективи членства ключовим питанням залишаються надійні західні гарантії безпеки для України. Вони, стверджує дипломат, дозволять Україні бути впевненою, що нової масштабної агресії не станеться.

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«Я вважаю, що першим елементом будь-яких гарантій безпеки є сильні Збройні сили України та оборонна промисловість, які протягом тривалого часу отримують фінансову підтримку від Європи та інших країн. (...) Другий аспект, про який він (Валерій Залужний, – ред.) говорив, – це присутність європейських військ на землі та літаків у повітрі», – пояснив Ніл Кромптон.

Посол додав, що обговорення можливого розміщення іноземного військового контингенту в Україні тривають у межах «коаліції рішучих». За його словами, наразі переговори щодо американської підтримки цього формату не ведуться, однак гарантії безпеки мають стати важливою частиною майбутніх домовленостей.

На думку Кромптона, раніше Україна прагнула переймати стандарти НАТО та забезпечити взаємосумісність з арміями країн Альянсу. Натомість зараз держави НАТО усвідомлюють, що можуть багато чого навчитися від України.

«Сподіваюся, що природним розвитком подій стане зміцнення цих партнерських відносин на військовому рівні, а також – як ми бачимо – між різними компаніями, які хочуть перейняти ваш бойовий досвід», – додав посол Великої Британії в Україні.