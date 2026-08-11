На Одещині під час перехоплення ударних БпЛА розбився винищувач МіГ-29

ДБР розпочало розслідування авіакатастрофи винищувача МіГ-29, що сталася в понеділок, 10 серпня, на Одещині. Наразі тривають пошуки бортового реєстратора. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомили на сайті ДБР.

Винищувач МіГ-29 ввечері в понеділок, 10 серпня, виконував бойове завдання з перехоплення російських ударних дронів у Березівському районі Одеської області. Під час польоту винищувач загорівся, через що пілот втратив керування, але зміг успішно катапультуватися.

Слідчі ДБР прибули на місце авіакатастрофи одразу після падіння літака й працювали там протягом усієї ночі. Правоохоронці вилучили уламки винищувача та продовжують опитувати свідків і військовослужбовців. Крім того, наразі тривають пошуки бортового реєстратора – так званої «чорної скриньки».

«Дані з бортового реєстратора матимуть важливе значення для встановлення обставин останніх хвилин польоту. Після отримання та аналізу цієї інформації слідство зможе визначити й озвучити попередні версії причин авіаційної події. Слідство також має перевірити дотримання правил підготовки до польоту, його виконання й експлуатації літака», – йдеться у повідомленні ДБР.

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Розслідування відбувається у межах кримінального провадження, відкритого за статтею «Порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу» (ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України).