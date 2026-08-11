Городоцький районний суд Львівської області визнав місцевого мешканця винним у самовільному залишенні військової частини та ухиленні від проходження служби близько 2,5 років. За вчинене суд призначив йому покарання – 5 років та 5 місяців тюрми, врахувавши невідбуте покарання за вчинену ДТП.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2026 року, мешканець Львівщини Любомир М. проходить військову службу із листопада 2022 року. У травні 2023 року солдат втік з території запасної роти військової частини та ухилявся від проходження служби близько 2,5 років.

Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ. У суді Любомир М. визнав свою провину та пояснив, що вчинив СЗЧ через проблеми у сім’ї, а потім не повернувся у частину, бо сподівався, що «Україна переможе без його участі».

Цю справу розглянула суддя Ангеліна Малахова-Онуфер, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона врахувала, що обвинуваченому цьогоріч винесли вирок за вчинення ДТП.

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Врахувавши попередній вирок, суддя призначила Любомиру М. остаточне покарання – 5 років та 5 місяці тюрми із річною забороною керувати транспортними засобами. Вирок суду ще можна оскаржити.