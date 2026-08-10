Після атаки на території комплексу зафіксували пожежі та руйнування

Українські безпілотники уразили нафтохімічний комплекс «ЗапСибНефтехим» у російському Тобольську Тюменської області. Дрони подолали понад 2000 км до цілі. Про це у понеділок, 10 серпня, повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

За даними ССО, удар по підприємству завдали підрозділи Deep Strike у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная Искра». Після атаки на території комплексу зафіксували пожежі та руйнування.

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«ЗапСибНефтехим» є найбільшим нафтохімічним комплексом Росії та одним із ключових підприємств хімічної промисловості країни. Підприємство в Тобольську виробляє базову сировину, яку використовують у різних галузях промисловості. Частина продукції пов'язана з виробництвом для російського оборонно-промислового комплексу.

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«Сили спеціальних операцій продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти військово-економічного сектору Росії», – додають у дописі.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 10 серпня, безпілотники атакували російський Ніжнєкамськ у Татарстані, розташований приблизно за 1000 км від лінії фронту. У районі одного з двох ключових нафтопереробних підприємств міста після атаки спалахнула пожежа. Російська влада заявила, що під ударом опинилися виробничі та цивільні об’єкти.