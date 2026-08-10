Іван Столбов має російське громадянство

Свердловський суд визнав 34-річного Івана Столбова винним у державній зраді та призначив йому 13 років колонії суворого режиму.

Про вирок росіянину, який до арешту проживав в Івано-Франківську, у понеділок, 10 серпня, повідомив Центр журналістських розслідувань.

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За матеріалами справи, Іван Столбов має російське громадянство. У 2025 році він вирішив навідати в Росії свою матір, однак його затримали одразу по прибуттю в аеропорт «Кольцово». Підставою для арешту стали 11 транзакцій по 100 грн кожна, які франківець упродовж 2023-2025 року відправив на рахунок української організації, що за версією слідчих РФ відправляла екіпіровку та автомобілі в ЗСУ.

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Після затримання в аеропорту російська поліція ще тричі арештовувала Івана Столбова – на початку липня 2025 року за статтею про дрібне хуліганство, а 16 та 30 липня – за звинуваченнями у дрібному хуліганстві та непокорі співробітнику ФСБ. В останніх випадках чоловіка затримували одразу після виходу зі спецприймальника.

«За офіційною версією, він нібито лаявся біля будівлі навпроти установи. Водночас мати та сестра Столбова стверджували, що приїхали зустріти його до восьмої ранку, однак так і не побачили. За їхніми словами, незадовго до цього на територію спецприймальника зайшли люди в масках, після чого звідти виїхав автомобіль», – йдеться у публікації.

Суддя Свердловського суду Андрій Мінєєв визнав франківця винним за статтею 275 Кримінального кодексу РФ (державна зрада) і призначив йому 13 років колонії суворого режиму та 300 тис. рублів штрафу. Вирок можуть оскаржити в апеляції упродовж 15 діб.