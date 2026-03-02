Український військовий перебуває за ґратами з листопада 2024 року

Жовтневий районний суд міста Улан-Уде призначив штраф у 30 тис. рублів уже засудженому бійцю бригади «Азов» Антону Сайхієву за нібито «дискредитацію» російської армії. Українець заявляв, що росіяни напали на Україну та вчиняють на її території воєнні злочини. Про це повідомила «Медіазона» 2 березня.

У рішенні суду йдеться, що Сайхієв, який відбуває покарання в бурятській виправній колонії №8, під час розмови з іншими в’язнями сказав, що російська армія «напала на Україну», «провела окупацію» її території, а також «вбивала мирних жителів і обстрілювала ракетами соціальні об'єкти».

Суд послався на свідчення двох засуджених, які підтвердили слова українського військового. У рішенні наголошується, що, за версією суду, тиску на них не чинили. Сам Сайхієв не заперечував сказаного.

За інформацією видання, 38-річний Антон Сайхієв родом із Дніпропетровської області та служив у 12-й бригаді спеціального призначення НГУ «Азов». У травні 2022 року він брав участь в обороні Маріуполя, після чого потрапив у полон. Російські слідчі інкримінували йому участь в терористичному угрупованні та навчанні тероризму.

Наприкінці листопада 2024 року російський суд засудив військового до 18 років колонії суворого режиму, після чого його етапували до виправної колонії №8 в Улан-Уде.

Стаття про «дискредитацію» армії (20.3.3 КоАП РФ) з’явилася в російському законодавстві після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Її часто застосовують проти противників війни. Повторне притягнення за цією статтею може стати підставою для відкриття вже кримінального провадження.