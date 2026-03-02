Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у визначених Міноборони закладах

Кабінет міністрів України дозволив підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи протиповітряної оборони для захисту своїх об’єктів. Про це в понеділок, 2 березня, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, щоб отримати додаткове озброєння групи ППО критичних підприємств повинні будуть відповідати кваліфікаційним вимогам. Зокрема, персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.

Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати цим підприємствам засоби ППО та боєприпаси, які наразі не використовують бойові підрозділи. Поповнення використаних боєприпасів здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

У межах проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО уряд оновить порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони й боєприпасів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв, що Росія готує нові масовані атаки по Україні. Цілями ворога можуть стати інфраструктура, логістика та об’єкти водопостачання.