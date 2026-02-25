ПЗРК RBS 70 на службі у ЗСУ

Литва передасть Україні 30 ракет для переносного зенітного ракетного комплексу RBS-70. Про це повідомив міністр оборони Литви Робертас Каунас під час візиту до Києва 24 лютого, передає литовський мовник LRT.

«З метою забезпечення захисту критичної інфраструктури ми передаємо Україні 30 ракет RBS. Для України це зараз критично необхідне озброєння, яке сприяє зміцненню протиповітряної оборони», – сказав Каунас.

На зустрічі Нордично-Балтійської вісімки (NB8) в Києві литовський міністр наголосив на необхідності допомогти Україні відбити спроби Росії використати зимові умови для атак на енергетичну інфраструктуру.

«У найхолодніший період січня-лютого 2026 року Литва всіма силами допомагала Україні. Їй було передано 90 генераторів, вартість яких перевищує 2 млн євро. Реагуючи на останні російські атаки, Литва зараз також готується передати дизельні генератори, трансформатори, електродвигуни та інше енергетичне обладнання, необхідне для відновлення електропостачання і пошкодженої інфраструктури», – сказав Каунас.

За даними Міноборони Литви, для підтримки української ППО Литва зробить внесок в ініціативу зі закупівлі пріоритетної американської зброї для потреб України (PURL).

Робертас Каунас також зазначив, що найближчим часом в Україну надійде новий вантаж зрідженого природного газу (ЗПГ) із США через Клайпедський термінал.

Каунас наголосив, що допомога Україні та її прагнення до членства в Європейському Союзі стане одним зі стратегічних пріоритетів Литви під час головування у Раді ЄС у 2027 році.

На двосторонній зустрічі Каунаса з міністром оборони України Михайлом Федоровим основну увагу сторони приділили промисловому співробітництву. Було досягнуто домовленості про ще тіснішу взаємодію у розвитку спільного виробництва озброєнь в Литві та Україні.