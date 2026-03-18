Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати необґрунтованими активи колишнього керівника однієї з окружних прокуратур Харкова на суму понад 7,5 млн грн. Про це в середу, 18 березня, повідомляють САП та НАЗК.

За даними відомств, йдеться про активи, набуті членами сім’ї посадовця упродовж 2022–2024 років, серед яких:

дві квартири у Харкові,

автомобілі Lexus LX, 2016 року випуску та Mercedes Benz GLE 43 Amg, 2017 року випуску,

грошові заощадження.

Аналіз офіційних доходів і витрат родини прокурора підтвердив, що вартість набутих активів перевищує законні доходи на 7,5 млн грн.

З метою забезпечення позову суд також наклав арешт на майно відповідача.

До слова, у лютому НАЗК виявило недостовірні відомості на 26,1 млн грн у декларації тимчасового очільника Держекоінспекції Олександра Субботенка. Посадовець запевняв, що знайшов у гаражі померлої бабусі 653 тис. доларів, але агентство встановило, що вона не могла заощадити стільки грошей.