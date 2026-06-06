Партизани здобули дані про БПЛА «Елерон-3» та «Елерон-10»

Агент партизанського руху «АТЕШ», який працює на російському підприємстві АТ «ЕНІКС» у Казані, передав українській стороні великий масив закритої технічної документації щодо російських безпілотних комплексів. Про це повідомили у русі в суботу, 6 червня.

«ЕНІКС» є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу у сфері безпілотної авіації. Тут виробляють розвідувальні безпілотники «Елерон-3» та «Елерон-10», нові комплекси Т-16, а також системи Т-10, «Околоток», «Гамаюн» і повітряні мішені Е95М.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У «АТЕШ» наголошують, що ці дрони відіграють важливу роль у забезпеченні російських військ розвідданими на полі бою. За їхньою допомогою ворог коригує артилерійський вогонь, виявляє позиції Сил оборони та здійснює тактичну розвідку.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

З отриманих документів стали відомі технічні характеристики безпілотників, зокрема робочі радіочастоти та особливості захисту від засобів радіоелектронної боротьби. За даними партизанів, аналіз документації показав, що під час впливу на певні комбінації частот безпілотники «Елерон» і Т-16 можуть втрачати зв’язок із пунктом управління та примусово здійснювати посадку.

У русі стверджують, що отримані матеріали вже передані Силам оборони для подальшого використання у протидії російським безпілотним системам на фронті.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднювала детальну інформацію про новий російський реактивний ударний безпілотник «Герань-4», включно з його конструкцією та іноземною компонентною базою.