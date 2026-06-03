Протягом 2025 року темпи зростання випуску дронів у Росії становили близько 68%

Росія продовжує активно збільшувати виробництво безпілотників, незважаючи на уповільнення темпів розвитку інших секторів оборонно-промислового комплексу. Про це у вівторок, 2 червня, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на дані російської статистики.

Згідно з інформацією Федеральної служби державної статистики РФ, у квітні 2026 року виробництво безпілотників та пов’язаних із ними авіаційних систем зросло на 117% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підрахунками агентства, у середньому протягом 2025 року темпи зростання випуску дронів у Росії становили близько 68% у річному вимірі.

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Аналітики зазначають, що такі показники демонструють здатність Москви адаптувати свою військову промисловість до умов затяжної війни та міжнародних санкцій. Водночас виробництво танків, бронетехніки, боєприпасів та ракетних компонентів поступово наближається до межі своїх можливостей.

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За словами російського диктатора Владіміра Путіна, у 2024 році в РФ було виготовлено близько 1,4 млн безпілотників. Водночас українська розвідка оцінює плани Кремля значно масштабніше. За її даними, у 2026 році Росія має намір випустити 7,3 млн FPV-дронів та ще 7,8 млн бойових частин для різних типів безпілотних систем.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі зазначив, що далекобійні дрони дозволили Росії компенсувати обмежений запас крилатих ракет наземного базування та підтримувати атаки на критичну інфраструктуру України. Експерт також наголосив, що безпілотники значно дешевші у виробництві, потребують менше ресурсів і можуть виготовлятися як на великих підприємствах, так і на невеликих виробничих майданчиках.

Своєю чергою старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначив, що Україна досі зберігає перевагу в низці технологічних розробок у сфері БпЛА. Однак Росія навчилася швидко копіювати окремі рішення та впроваджувати їх у серійне виробництво.

Попри це, за оцінками експертів, нинішнє нарощування виробництва безпілотників поки що не призвело до вирішальної зміни ситуації на полі бою.

Нагадаємо, у травні боєць «Азову» розповів, які дрони найчастіше застосовує Росія.