Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав військовозобов’язаного чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Він відмовився отримувати повістку та не прийшов у ТЦК для відправки до військової частини. За кримінальне правопорушення йому призначили 3 роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2026 року, військовозобов’язаний Арсеній С. у травні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення (тилові частини). Приблизно через місяць чоловіку виписали повістку про відправку до ЗСУ (тилова частина).

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За даними військового ТЦК, якого допитували у суді як свідка, Арсеній С. розписався у повістці, але відмовився її отримувати через стан здоров’я. Юрист склав акт і чоловіка попередили про кримінальну відповідальність за відмову від призову. Наступного дня він не прийшов у ТЦК для відправки на службу і щодо чоловіка порушили кримінальну справу.

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У суді обвинувачений не визнав свою провину, сказав, що «йому вручали якийсь документ, але він не знає, про що». Заявив, що має проблеми зі здоров’ям, але встановленої групи інвалідності у нього нема.

Цю справу розглянув суддя Ігор Пташинський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. У рішенні суду вказано, що із 1 січня 2022 року обвинувачений не звертався до свого сімейного лікаря за медичною допомогою.

Суддя визнав жителя Львівщини винним в ухиленні від призову та призначив покарання – три роки позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити.