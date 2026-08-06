Підприємство змусили відшкодувати збитки лісництва

Підприємство, яке відповідало за охорону лісу в Добросинсько-Магерівській громаді, сплатило понад 1,1 млн грн збитків через незаконну вирубку 134 дерев. Про це 5 серпня повідомила Львівська обласна прокуратура.

Незаконну рубку виявили на території одного з лісництв громади. Там самовільно зрізали 134 дерева різних порід. За даними прокуратури, відповідальні працівники лісогосподарського підприємства не забезпечили належної охорони та збереження насаджень.

Збитки, завдані територіальній громаді, оцінили у понад 1,1 млн грн. Щоб стягнути ці гроші, прокурори Жовківської окружної прокуратури звернулися до Господарського суду Львівської області.

Суд повністю задовольнив позов та зобов’язав підприємство відшкодувати завдану шкоду. Компанія оскаржила це рішення, однак апеляційний суд залишив його без змін.

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Станом на серпень рішення суду виконали в повному обсязі, а понад 1,1 млн грн збитків відшкодували громаді.

Раніше правохоронці оголосили підозри посадовцям Сколівського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» за незаконні рубки карпатського лісу на понад 112 млн грн. За даними ZAXID.NET, підозри отримали головний лісничий Сколівського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Роман Бутчак та виконувачка обов’язків головного лісничого Ольга Рурак.