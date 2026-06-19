Експодадовцям повідомили про підозри за масштабні рубки

Співробітники ДБР спільно з прокурорами викрили колишнього директора та першого заступника Золочівського лісгоспу на Львівщині в незаконній рубці понад 1100 дерев на суму більше ніж 5,2 млн грн.

Як повідомили у п’ятницю, 19 червня, у ДБР та прокуратурі Львівщини, у 2022 році директор та головний лісничий (перший заступник директора) підрозділу філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» незаконно видавали лісорубні квитки на проведення нібито рубок переформування (старих, хворих, густонасаджених дерев), а насправді зрізали здорові дерева.



«Так, один з підозрюваних, на той час директор лісового господарства, безпідставно видавав та підписував лісорубні квитки для проведення таких рубок на території обслуговування своїх лісничих підрозділів. На підставі цих документів зрізали дерева, які насправді не підлягали вирубці. Йдеться про не менше 1068 дерев різного віку та порід (сосни, берези, граби, буки, ялини, осики, липи, клени та ясени) на площі понад 26 га. Заподіяна такою вирубкою шкода довкіллю складає понад 4,5 млн грн», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За аналогічною схемою діяв і головний лісничий цього ж держпідприємства. На підставі незаконно виданих ним лісорубних квитків вирубали ще 116 дерев. Загальна площа, на яких проводилися рубки, склала понад 7 га, а завдані довкіллю збитки – майже 700 тис. грн.

Обом колишнім керівникам лісгоспу повідомили про підозри за незаконні рубки та перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 ККУ). Суд обере їм запобіжні заходи. Також прокурори клопотатимуть про накладення арешту на їхнє майно.

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Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозри отримали колишній директор ДП «Золочівське лісове господарство» Руслан Круть та його перший заступник (головний лісничий) Ігор Повзанюк.