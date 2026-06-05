Посадовців Сколівського «Галсільлісу» викрили на незаконних рубках на 112 млн грн
Підозри отримали головний лісничий Роман Бутчак та виконувачка обов’язків Ольга Рурак
Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції оголосили підозри посадовцям Сколівського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» за незаконні рубки карпатського лісу на понад 112 млн грн.
Як повідомили у п’ятницю, 5 червня, у ДСР, головний лісничий та в.о. головного лісничого Сколівського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» під виглядом непередбачених законом «рубок рідколісся» вирубували ліс. Збитки державі становлять понад 112 млн грн.
Упродовж 2019-2023 років посадовці видавали офіційні дозволи – лісорубні квитки – на проведення рубок так званого «рідколісся». У такий спосіб легалізовували масштабне знищення лісу.
«У результаті незаконних дій, на території Стрийського району було знищено понад 20 тисяч дерев, а сума завданих збитків сягнула 112 млн грн», – йдеться в повідомленні ДСР.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Незаконні рубки здійснювали під виглядом рубок рідколісся
Головному лісничому та в.о. головного лісничого повідомили підозру за незаконні рубки (ч. 4 ст. 246 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – до семи років позбавлення волі.
Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозри отримали головний лісничий Сколівського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Роман Бутчак та виконувачка обов’язків головного лісничого Ольга Рурак.