Віталій Павлов отримав підозру за масштабні рубки

Спецізована екологічна прокуратура Офісу генпрокурора викрила директора Славського дочірнього лісового господарства «Галсільліс», чинного депутата місцевої селищної ради від партії «За майбутнє» Віталія Павлова у незаконній вирубці лісу на суму понад 103 млн грн.

Як повідомив у п’ятницю, 3 квітня, генпрокурор Руслан Кравченко, директор Славського дочірнього лісового господарства «Галсільліс» упродовж 2019-2023 років виписував офіційні дозволи (лісорубні квитки) на рубку «рідколісся».

«В українському законодавстві такого виду вирубки взагалі не існує. Це була спроба легалізації знищення лісу. У такий спосіб у Стрийському районі було знищено майже 19 тисяч дерев. Завдані довкіллю збитки перевищують 103 млн грн», – сказано в повідомленні генпрокурора.

За даними слідства, до виконання робіт підозрюваний залучав приватні підприємства, які не знали про його злочинні наміри та вважали роботи законними.

Директору дочірнього підприємства оголосили підозру

Посадовцю повідомили про підозру за фактом незаконної порубки лісу, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ). Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу – цілодобового домашнього арешту, а також про арешт майна.

Зазначимо, Славське ДЛГП «Галсільліс» з 2008 року очолює Віталій Павлов. Він також є депутатом Славської селищної ради від партії «За майбутнє».