ТзОВ «Агробудсервіс» під час розробки піщаного кар'єру захопило землі лісового фонду

Миколаївський районний суд Львівської області звільнив від покарання колишнього директора ДП «Стрийське лісове господарство» Ростислава Павліва, якого звинувачували у службовій недбалості через передачу ділянки лісу під розширення піщаного кар’єру. Справу закрили у зв’язку із завершенням термінів давності.

За матеріалами справи, Ростислав Павлів, перебуваючи на посаді директора ДП «Стрийський лісгосп», неналежно виконав свої службові обов’язки та дозволив незаконне відчуження земельних ділянок державного лісового фонду (земель лісогосподарського призначення) в інтересах ТОВ «Агробудсервіс» для видобування на них корисних копалин.

Йшлося про розширення Південно-Тростянецького кар’єру піску загальною площею понад 5 га біля Миколаєва на Львівщині. При цьому під виглядом земель сільськогосподарського призначення в оренду були незаконно передані 0,3 га лісу (біогалявина), цільове призначення яких згодом було змінено на землі промисловості.

Завдану внаслідок службової недбалості шкоду державі оцінили у понад 24 млн грн.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав. Він пояснив, що ТОВ «Агробудсервіс» передали 5 га ріллі в оренду для розширення кар’єру, однак в процесі освоєння фірма самовільно зайшла на територію лісового кварталу. Ростислав Павлів запевнив, що у 2016-2017 роках звертався до поліції та прокуратури, через те, що техніка згаданої компанії заїжджала на територію лісового фонду. За цим фактом відкривали кримінальне провадження.

Водночас, на думку суду, директор лісгоспу не вжив належних заходів для охорони земель державного лісового фонду, що входило до його службових обов’язків.

Суддя Мар’яна Друзюк визнала тепер вже колишнього директора лісгоспу винним у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних органах терміном на рік. Водночас Ростислава Павліва звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Вирок ще може бути оскаржений.

Ростислав Павлів працював на посаді директора ДП «Стрийське лісове господарство» Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства у 2005-2022 роках. Надалі підприємство було ліквідоване у зв’язку з реорганізацією.