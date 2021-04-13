На землях лісового фонду ТзОВ «Агробудсервіс» зробило піщаний кар'єр

Державне бюро розслідувань передало до суду справу про звинувачення директора ДП «Стрийське лісове господарство» Ростислава Павліва у службовій недбалості. За версією обвинувачення, він незаконно відчужив земельні ділянки лісового фонду для видобування піску біля Миколаєва, що завдало державі 24 млн грн збитків. Натомість сам Ростислав Павлів стверджує, що навпаки активно боровся з незаконним видобутком піску, а звинувачення у службовій недбалості вважає формою тиску за його принципову позицію.

Досудове розслідування проводило головне слідче управління ДБР, процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора. 12 квітня справу передали у місцевий Миколаївський суд.

«Посадовець підписав акт прийому-передачі межових знаків, не провівши належної перевірки дійсних меж лісового господарства. Внаслідок цього частина території, яка належить лісовому фонду, була відчужена суб’єкту підприємницької діяльності, що здійснює видобуток корисних копалин», — повідомили 13 квітня в управлінні ДБР.

В Офісі генпрокурора того ж дня уточнили, що мова про ДП «Стрийське лісове господарство», службова недбалість керівника якого призвела до незаконного вилучення землі лісового фонду площею 0,3 га.

Директор ДП «Стрийський лісгосп» Ростислав Павлів називає порушену проти нього справу тиском за перешкоджання незаконному видобутку піску. Він розповів ZAXID.NET, що чотири роки воює з фірмою, яка без дозволів видобуває пісок біля Миколаєва. У 2018 році суд звільнив від відповідальності керівника підприємства «Агробудсервіс», його фірма взяла на поруки.

«За моєю заявою була порушена справа щодо незаконного видобутку піску компанією, бенефіціаром якої є «Онур». Директор сам визнав вину, але відшкодування [збитків державі] не відбулося. Впродовж чотирьох років я веду діяльність на захист лісових угідь і зупинки цієї незаконної діяльності. Це все робиться з метою тиску на мене. Їм потрібно, щоб я мовчав про ті справи», — заявив ZAXID.NET Ростислав Павлів.

За словами директора Стрийського лісгоспу, ця ж фірма «Агробудсервіс» тепер самовільно видобуває пісок вже на новій ділянці лісу, цього разу площею 4,3 га. Щодо цього захоплення землі Ростислав Павлів також написав заяву у прокуратуру.

Він пояснює, що документ за його підписом про межі, який згадує ДБР, ще 10-річної давності, у ньому зробили виправлення і посунули межі. Маючи ці підроблені документи, фірма здійснює незаконний видобуток, хоча, за словами Ростислава Павліва, не має гірничого відводу.

Тепер директору Стрийського лісгоспу інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). За це передбачено позбавлення волі від 2 до 5 років.