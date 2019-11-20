Львівська прокуратура вимагає арештувати піщаний кар’єр на Миколаївщині

Прокуратура Львівської області звернеться до суду з вимогою арештувати піщаний кар'єр під Миколаєвом на Львівщині. Там, на межі міста та Тростянецької ОТГ, видобуває пісок підприємство «Агробудсервіс». Її засновником є відома компанія «Онур», яка займається ремонтами шляхів. Втім у прокуратурі вважають, що пісок з кар'єру компанія видобуває незаконно. Адже ця територія ще рік тому була частиною заповідного фонду.

«Тут ще в 17-му році було лісове насадження. Після написання заяви в правоохоронні органи за час слідства все одно продовжують забирати пісок. То лише з цього боку, а є ще й інший», — розповів головний лісничий ДП «Стрийський лісгосп» Олег Левчук.

Лісники показують журналістам нові ділянки видобутку піску, на яких працює товариство «Агробудсервіс». Кажуть, у 2017 році підприємство «залізло» на землі, де росте ліс Стрийського лісгоспу.

«На той час це був ландшафтний заказник «Стільське Горбогір'я», яке відноситься до природно-заповідного фонду», — пояснює юрисконсульт ДП «Стрийський лісгосп» Іван Михалків.

Прокуратура за зверненнями лісгоспу оцінила збитки за видобуток піску та вапна. Згідно з експертизою, упродовж 2016-2017 років втрати становлять понад 40 млн грн. Тож тепер йтимуть до суду з вимогою арештувати земельні ділянки — аби припинити і видобуток піску, і рубку лісу.

«З одного боку ми вже ідемо до суду з позовом про відшкодування тих збитків, які в нас уже експертизою встановлені, паралельно будемо призначати додаткову експертизу. І будемо вирішувати питання, звертатися до суду для арешту майна — щоб хоча би призупинити. Тому що ми бачимо, що кожен день, кожну хвилину все більше цих машин вивозять, і ми більше не можемо чекати», — каже очільниця прокуратури Львівської області Ірина Діденко.

У компанії «Агробудсервіс» стверджують: працюють у кар'єрі законно. І жодних збитків ані державі, ані місту не завдавали. Юристка фірми показує документи: спецдозвіл на користування надрами, а ще — договір на оренду, який уклали 12 років тому.

«Це є орендована ділянка. Можу показати документ, який підтверджує це. Договір, зареєстрований згідно з законодавством України. І всі документи в нас є присутні. Дана оренда була оформлена у 2007 році з Миколаївською районною державною адміністрацією в особі голови районної державної адміністрації Кіндратського Василя Михайловича», — пояснює представниця ТзОв «Агробудсервіс» Ірина Дзвіговська.

Раніше на ділянках, де зараз працює «Агробудсервіс», справді був ландшафтний парк «Стільське Горбогір'я». Лісники Стрийського лісгоспу мали охороняти і зберігати насадження. Але виявилося, що ці ділянки зі заказника вилучила обласна рада. Лише у березні цього року. І саме на цих територіях і працює «Агробудсервіс».

Наприкінці минулого року директора «Агробудсервіс» вже судили за статтею про службове недбальство. Миколаївський райсуд відпустив його на поруки трудового колективу та звільнив від кримінальної відповідальності. Та директор усе ж визнав себе винним у незаконному видобутку піску у 2017 році.

«Обвинувачений винуватим себе у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся, просив клопотання трудового колективу задовольнити», — йдеться в рішенні суду.

Документи від «Агробудсервісу» ще перевірятимуть слідчі у межах кримінального провадження. Втім чи законно розривають територію колишнього заказника – має вирішити суд.