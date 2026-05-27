Для мешканців деяких вулиць організують підвіз води

Через аварійні роботи на водогоні у четвер, 28 травня, частина львівʼян залишиться без водопостачання. Львівська міськрада повідомила, що «Львівводоканал» проводитиме ліквідацію витоків води на трубопроводі на вул. Пасічній, 75 та 81.

У зв’язку з ремонтними роботами з 10:00 до 20:00 тимчасово припинять подачу води на низці вулиць. Без водопостачання залишаться будинки на вул. Джорджа Вашингтона, Еммануїла Миська, Довгій, Каштановій, Китайській, Кузьми, Латвійській, Майорівці, Пасіках Галицьких, Пасічній, Миколи Пимоненка, Садівничій, Дмитра Січинського, Івана Стешенка, Хлібній, Павела Шафарика, Євгенії Ярошинської, Пирогівці, Лисиницькій, Таджицькій, Медової Печери, Абдули Рудакі та Симиренків.

Для мешканців організують підвіз води. Зокрема, водовоз працюватиме на вул. Ярошинської, 2-4 з 11:00. У «Львівводоканалі» закликали мешканців завчасно зробити запас питної води.

Також у комунальному підприємстві попередили, що після завершення робіт та відновлення водопостачання можливе тимчасове погіршення якості води – зокрема, її забарвлення та помутніння через змив осаду зі стінок трубопроводів.

