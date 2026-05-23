Андрій Гаврилів на авто заїхав на берег заповідного озера Морське Око у Татрах

23-річному львівському блогеру, який на автомобілі в’їхав до заповідного озера Морське Око у польських Татрах на 5 років заборонять в’їзд до Польщі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський у мережі X у суботу, 23 травня.

«Винуватець рейду на Морське Око понесе відповідальність. У зв’язку з порушенням громадського порядку, на прохання поліції його внесуть до списку небажаних осіб із забороною на в’їзд на територію Республіки Польща на 5 років. Порушення закону завжди зустріне сувору реакцію», – йдеться у дописі міністра внутрішніх справ Польщі.

Нагадаємо, 22 травня львівський блогер Андрій Гаврилів разом зі своєю дівчиною заїхав автомобілем Chevrolet Corvette у заповідну зону біля озера Морське Око в Татрах. В’їзд приватних авто на територію парку заборонений, до озера треба йти кілька кілометрів пішки або ж скористатись спеціальними шатлами чи кінними упряжками. Фото і відео своєї поїздки Гаврилів оприлюднив в соцмережах, що викликало обурення користувачів.

За лічені години Гавриліва розшукала поліція і оштрафувала на 100 злотих (орієнтовно 1200 грн). Гаврилів пояснив поліцейським, що не помітив знаку, який забороняє в’їзд у національний парк. Однак скандал тривав і на витівку львів’янина відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Рейд українського водія на дорозі до Морського Ока викликає цілком зрозуміле обурення. Я звернувся до МВС із проханням терміново з’ясувати всі подробиці цього інциденту та вжити суворих заходів», – написав Дональд Туск у мережі X.

Після хвилі обурення занадто м'яким покаранням з'ясувалося, що Гаврилів ошукав поліцію

Після того, як інцидент набув розголосу у соцмережах, польські медіа почали цікавитись, чому Андрій Гаврилів заплатив такий низький штраф – лише 100 злотих, хоча порушення передбачає покарання до 5 тис. злотих (60 тис. грн за курсом НБУ). Сайт Wirtualna Polska звернувся до відділку поліції у Закопаному за поясненням.

«Прошу поставитися з розумінням до поліцейських. Вони затримали цю особу, коли вона виїжджала з-за шлагбаума на Паленіці-Бяльчанській. Водій пояснив, що він щойно розвернувся прямо під шлагбаумом – звідси й ці 100 злотих – за те, що в’їхав за межі шлагбаума. Поліцейські нічого не знали про те, що він був біля Морського Ока», – пояснив журналістам речник міського управління поліції в Закопаному Роман Вечорек.

Він додав, що якби поліцейські знали про те, що Гаврилів доїхав до самого озера, то штраф був би значно вищим.

«Поліцейські перевірили чоловіка і на цьому завершили процедуру. Пізніше з'ясувалося, що цей інфлюенсер виклав у соцмережі фотографії з-під Морського Ока. Якби поліцейські затримали його біля Морського Ока, то, як я підозрюю, його машину б евакуювали, а штраф становив би не 5 тис., а справу передали б до суду», – додав речник поліції.