Єрлан Сарсембаєв заявив, що рішення ухвалювали без участі російської сторони

Казахстан не виконуватиме рішення суду Міжнародного фінансового центру «Астана» щодо примусового стягнення з російського «Газпрому» 1,4 млрд доларів на користь українського «Нафтогазу». Про це у понеділок, 25 травня, заявив міністр юстиції Казахстану Єрлан Сарсембаєв.

Відомо, що 21 травня суд МФЦА дозволив «Нафтогазу» стягнути гроші з російської компанії. Це рішення стало першим випадком, коли іноземний суд підтримав примусове виконання вимог української сторони проти «Газпрому» за межами України.

Втім, у міністерстві юстиції Казахстану наголосили, що документ поки не набрав законної сили. За словами Сарсембаєва, рішення ухвалювали без участі російської сторони, а тому «Газпром» має право його оскаржити. Після подання апеляції справа розглядатиметься повторно вже за участі обох сторін.

Міністр також підкреслив, що Казахстан не має наміру ставати «транзитним майданчиком» для виконання рішень, які не пов’язані з юрисдикцією країни. За його словами, у цій справі відсутні основні юридичні підстави для розгляду саме в суді МФЦА. Зокрема, «Газпром» не є учасником фінансового центру «Астана», сам спір не стосується діяльності МФЦА, а сторони не укладали угоди про передачу справи до цього суду.

Сарсембаєв також нагадав, що Казахстан є учасником Нью-Йоркської конвенції 1958 року про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Однак процедура виконання таких рішень регулюється внутрішнім законодавством держави.

У Казахстані це визначає Цивільний процесуальний кодекс, згідно з яким звернення щодо примусового виконання має подаватися за місцем розгляду спору, реєстрації боржника або знаходження його майна. Оскільки місце реєстрації «Газпрому» є відомим, саме ці норми повинні застосовуватися у цій справі.

Нагадаємо, суперечка навколо угоди щодо транспортування природного газу тривала з 2022 року. Згідно з її умовами, «Нафтогаз» організовував транзит російського газу через територію України до завершення дії контракту 1 січня 2025 року.

Через дії окупаційних військ у травні 2022 року транзит через точку «Сохранівка» став неможливим, але Україна продовжувала надавати послуги з транзиту через пункт «Суджа». Водночас «Газпром» відмовився повністю оплачувати передбачені угодою послуги, через що «Нафтогаз» відповідно до регламенту Міжнародної торгової палати ініціював арбітражне провадження у Швейцарії.