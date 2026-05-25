Справи розглядатимуть щодо керівника львівської компанії-забудовника «Ірокс» Ігоря Микичака

Цього тижня львівські суди розглянуть справи щодо незаконного захоплення землі громади у Сихівському районі. Справи розглядатимуть щодо керівника львівської компанії-забудовника «Ірокс» Ігоря Микичака.

Йдеться про забудови, які розташовані на вул. Антонича, 8, де будівництво вже завершено і проживають люди, та на вул. Тернопільській, 42, де будівництво ще триває. Щодо 10-поверхового ЖК «Персенківка» на вул. Тернопільській, 42 справа перебуває у суді з 2017 року. Львівська міська рада впродовж кількох років судилась із забудовником «Ірокс» та ТОВ «Персенківка» через низку порушень, які виявили під час перевірки. У жовтні 2024 року суд призначив судову земельно-технічну та будівельно-технічну експертизу, однак розгляд справи був призупинений до отримання висновку експертизи.

Як писав ZAXID.NET раніше, ще у 2016 році міська ДАБК провела перевірку будівельного майданчика та через низку порушень анулювала дозвіл на реконструкцію нежитлового приміщення під багатоповерхівку з добудовою та надбудовою на вул. Тернопільській, 42. Після цього місто звернулось до суду, щоб зобов’язати забудовника знести самобуд.

У 2020 році Господарський суд Львівської області відхилив позов, вказавши, що компанія мала чинний дозвіл на проведення будівельних робіт. Львівська міськрада оскаржила це рішення в апеляційному суді, однак безуспішно, після чого подала касаційну скаргу. 1 лютого Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду остаточно відмовив у задоволенні позову міськради та закрив провадження. Суд дійшов висновку, що міськрада не надала достатніх доказів незаконності дозволу, виданого компанії «Ірокс». Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. Попри це у судах ще перебувають справи про скасування штрафів ДАБК, які інспектори виписали компанії через низку порушень. Справу будівництва на вул. Тернопільській розгляне Залізничний районний суд Львова.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Щодо будівництва на вул. Антонича, справа перебуває у суді з 2018 року. У жовтні 2024-го суд звернувся до Львівського НДІ судових експертиз із призначенням одразу двох видів експертиз – земельно-технічної та будівельно-технічної. Висновки інституту мають стати ключовим доказом у подальшому розгляді.

«Враховуючи те, що обставини, які були підставою для зупинення провадження у даному кримінальному провадженні, відпали, суд вважає за необхідне провадження у справі відновити, призначити судове засідання з викликом учасників кримінального провадження», – йдеться в ухвалі суду. Справу будівництва на вул. Антонича, 8 розгляне Сихівський районний суд Львова.

Нагадаємо, будівельна компанія «Ірокс» відома низкою скандальних об'єктів у Львові. Зокрема, житлові будинки на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418 збудували з порушенням містобудівного законодавства. За даними аналітичної системи YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс» є Ігор Микичак. У 2018 році його затримували за підозрою у шахрайстві та підробленні документів під час будівництва ЖК у Рясному, вирок у цій справі досі не винесений.