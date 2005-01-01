Львівська поліція затримала керівника відомої будівельної компанії

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Керівника львівської-компанії забудовника ПрАТ «Ірокс» Ігоря Микичака затримали у справі про шахрайство при будівництві кількох будинків у Львові. За інформацією ZAXID.NET, Ігоря Микичака затримали після обіду у середу, 11 квітня, у Львові.

Інформацію про затримання Ігоря Микичака підтвердив і керівник Львівської місцевої прокуратури №1 Роман Сапуцький.

«Львівською місцевою прокуратурою №1 здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками шахрайства, підробки та зловживання службового становища. На підставі зібраних доказів учора, 11 квітня, було затримано керівника гаражного кооперативу та керівника фірми-забудовника. Зараз вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу», – розповів ZAXID.NET Роман Сапуцький.

За його словами, Ігорю Микичаку мають сьогодні вручити про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах і обрати запобіжний захід.

Розслідування цієї справи триває від лютого 2018 року. Ігорю Микичаку інкримінують самовільне захоплення земельних ділянок під будівництво, окрім того його звинувачують у залученні коштів під будівництво багатоквартирних будинків без отримання необхідних дозволів.

Роман Сапуцький також уточнив, що прокуратура також перевіряє причетність Ігоря Микичака до інших порушень, в яких фігурує компанія «Ірокс». Йдеться зокрема і про самовільне захоплення земельних ділянок, яке розслідується вже більше чотирьох років.

Нагадаємо, львівська мерія кілька разів публічно закликала мешканців міста не купувати житло у новобудовах ПрАТ «Ірокс», оскільки вони будуються без необхідних дозволів та погоджень – містобудівних умов та обмежень, землевпорядних документів та декларацій про початок будівництва.

Зокрема, у мерії раніше називали три адреси, за якими ця компанія нелегально веде будівництва – вул. Антонича, 1, Шевченка, 418 та Тернопільська, 42.