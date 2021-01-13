Як виглядає будівельний майданчик на вул. Тернопільській станом на кінець 2020 року

Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову Львівської міськради про зобов`язання ПАТ «Ірокс» знести самовільно збудовану прибудову та надбудову на вул. Тернопільській. Про це повідомив антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів».

На вул. Тернопільській, 42 ПАТ «Ірокс» та ТОВ «Персенківка» зводять 10-поверховий ЖК «Персенківка». У 2016 році міська ДАБК провела перевірку будівництва, на підставі якої згодом анулювала дозвіл на будівельні роботи, зокрема на реконструкцію нежитлового приміщення під багатоповерхівку з добудовою та надбудовою.

Міськрада хоче, щоб «Ірокс» зніс самовільно збудовану прибудову та надбудову площею 1046,9 м2 на вул. Тернопільській.

Натомість представник «Іроксу» повідомив суд, що фірма оскаржила постанови про штрафи і наказ про анулювання дозволу на проведення робіт. Таким чином, на думку представника компанії, «висновки міської ради в частині недобросовісності «Іроксу» як забудовника є передчасними та не заслуговують на увагу».

Справа про скасування наказу призупинена ще у 2017 році, поки триває судовий спір щодо законності постанов та приписів інспекції.

Однак, як зауважили судді в рішенні, «Ірокс» отримав дозвіл на будівельні роботи ще в 2008. А протягом восьми років ні міська рада, ні інші контролюючі органи «не здійснювали жодних заходів з перевірки правильності такого будівництва, а виявивши можливі порушення, вирішили покласти всі негативні наслідки лише на приватних осіб».

Судді вважають, що за наявності чинного дозволу не можна діяльність забудовника як самочинну. Крім того, спірна реконструкція будівлі здійснюється на основі двох частин однієї нежитлової будівлі, право власності на яку мають і ПАТ «Ірокс», і ТОВ «Персенківка». Відтак, на думку суду, «можливе рішення господарського суду про задоволення позову буде актом втручання у мирне володіння майном».

Справу розглядали три судді Господарського суду: Ірина Козак, Наталія Березяк і Тарас Рим. Директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич повідомила, що Львівська міськрада оскаржуватиме це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, що компанію «Ірокс» неодноразово звинувачували у незаконному будівництві житла у Львові, зокрема на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418, що їх збудували з порушенням містобудівного законодавства.

За даними аналітичної системи YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс», що своєю чергою є серед співзасновників ТОВ «Персенківка», є Ігор Микичак. У 2018 році його затримувала за підозрою у шахрайстві та підробленні документів у галузі містобудування.