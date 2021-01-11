ЖК Tiffany apartments зводять на вул. Пасічній, 84, що біля парку Погулянка. Після затвердження містобудівної документації Львівською мерією забудовник суттєво змінив проект

Львівська міськрада закликає львів'ян не купувати квартири у ЖК Tiffany apartments біля парку Погулянка. Заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач заявив, що проект комплексу суттєво відрізняється від виданих містобудівних умов та обмежень. Зокрема забудовник збільшив житлову площу на 5,4 тис. м2. Тому мерія звернулася до ДАБІ щодо проведення позапланової перевірки.

«Фактично, такі дії можна трактувати як введення в оману покупців, тому що за таких параметрів дуже велика імовірність, що цей будинок не буде введено в експлуатацію. Нагадаю, саме виконавчі органи міської ради приймають рішення про введення чи невведення новобудів в експлуатацію», – написав Любомир Зубач.

Після затвердження містобудівної документації мерією забудовник суттєво змінив проект

У березні 2020 року виконком Львівської міськради затвердив містобудівні умови та обмеження на будівництво 16-поверхового будинку на вул. Пасічній, 84. Перші чотири поверхи комплексу мали віддати під комерцію, а також облаштувати підземний паркінг і забезпечити паркомісцями мешканців району.

За словами Любомира Зубача, отримавши містобудівні умови та обмеження, забудовник змінив проект, фактично відмовившись від офісів на користь житла.

«Розробляючи проект, забудовник скористався недосконалістю законодавства і змінив усі цифри житлового комплексу: мала бути струнка 16-поверхівка, яка по спадаючій закінчувалася 4-м поверхом, натомість почали будувати «шафу», яка закінчиться на 10-му поверсі. Замість обіцяних 7800 квадратних метрів житла перепроектували на 13 200 квадратних метрів. З комерції замість 4650 квадратних метрів залишили лише 1600. Про парківку для цілого району теж не доводиться говорити», – написав заступник мера Львова з питань містобудування.

Відтак мерія звернулась до ДАБІ з проханням розпочати позапланову перевірку, також питання будівництва цього комплексу винесуть на найближче засідання виконкому, на яке також запросять забудовника. Поки ж Львівська мерія оприлюднила заяву, у якій закликає львів’ян не купувати квартири у цьому комплексі, оскільки його можуть визнати незаконним.

Додамо, що ЖК Tiffany apartments на вул. Пасічній зводить компанія «Мій дім». Юрист будівельної компанії Андрій Легуцький вважає, що компанія нічого не порушила, а міськраді вони презентували лише ескізний проект.

«Це був просто ескізний проект, містобудівний розрахунок. Візьміть будь-яку будову у Львові і завжди ескізний проект відрізняється від робочого. Там (у ескізному проекті, – ред.) фіксується тільки процентність та висотність. Я тільки не розумію, чому зробили такий хайп», – розповів ZAXID.NET юрист компанії «Мій дім» Андрій Легуцький.