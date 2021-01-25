Львівська міська ДАБК видала припис про зупинку будівництва житлового комплексу «Tiffany apartments» на вул. Пасічній, 84

Міська інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) оштрафувала будівельну компанію «Мій дім» на 700 тис. грн за виявлення порушень під час будівництва ЖК«Tiffany apartments» на вул. Пасічній. Будівництво житлового комплексу призупинили.

Як повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, міська ДАБК завершила перевірку будівництва житлового комплексу «Tiffany apartments» на вул. Пасічній. Перевірка виявила порушення, тому забудовнику винесли припис про зупинення будівельних робіт.

Як уточнив ZAXID.NET в.о. керівника міської інспекції ДАБК Тарас Павлишин, забудовник не забезпечив достатньої кількості паркомісць для майбутніх мешканців житлового комплексу, а також зменшив кількість торгово-офісних приміщень.

«Були виявлені порушення стосовно охорони праці, ведення неналежним чином документації. По проектній документації виявили, що не забезпечена належна кількість паркомісць для мешканців цього будинку. Також відповідно до зони Г-2 об’єкт мав мати два поверхи офісно-торгових приміщень. Як виявилось, там лише один поверх, а все решта житло», – пояснив Тарас Павлишин.

Забудовник представив у мерії один проект ЖК «Tiffany apartments», а почав реалізовувати зовсім інший

Інспектори ДАБК склали приписи про усунення порушень та про припинення будівельних робіт. Також на компанію-забудовника склали протоколи через порушення, загальною сумою близько 700 тис. грн.

Нагадаємо, що після затвердження містобудівних умов і обмежень на виконкомі забудовник ЖК «Tiffany apartments» кардинально поміняв проект будівництва: замість 7800 м² житла перепроектували на 13 200 м². При цьому забудовник суттєво зменшив кількість торгово-офісних приміщень. Тепер забудовник має усунути всі порушення і лише тоді йому дозволять продовжити будівництво.

За даними з сайту новобудов ЛУН, ЖК ««Tiffany apartments» складатиметься з двох будинків висотністю 6-16 поверхів.