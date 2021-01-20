Суд скасував незаконне оформлення права власності на це нежитлове приміщення і заборонив проводити там будь-які роботи, але в апеляційній інстанції цю заборону скасували

Міська ДАБК склала припис зупинити проведення будівельних робіт на площі Князя Осмомисла, 3А у центрі Львова до усунення виявлених порушень. Йдеться про самобуд біля ринку «Добробут».

«ТЗОВ «Перлина Львів-1» розпочало будівельні роботи без відповідних документів від міста. Отож, припис про зупинення будівництва є, далі на ТЗОВ чекає штраф і вже менше як 30 днів на усунення виявлених порушень. Як ні – далі в повноваженнях ДАБК приймати рішення про знесення цієї будови», – повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

Нагадаємо, у жовтні львівська мерія виявила, що на площі Осмомисла, 3а фірма «Перлина Львова» веде будівництво без дозволів. На цьому місці за документами розташоване кафе площею понад 860 м2. Ще у 2017 році обласна ДАБІ видала «Перлині Львова» дозвіл на введення в експлуатацію неіснуючого об’єкта, який тільки зараз, через три роки, почали активно там будувати. Поліція відкрила кримінальне провадження через незаконне оформлення права власності на земельну ділянку. А мерія звернулась до суду, який скасував право власності на це нежитлове приміщення. У рамках забезпечення позову суд також заборонив проводити там будь-які роботи. Проте в апеляційній інстанції цю заборону скасували.

Співвласницею фірми «Перлина Львова» є матір громадського активіста Назарія Брезіцького, який був кандидатом у мери Львова, – Галина Брезіцька.