На площі Ярослава Осмомисла біля ринку «Добробут» зводять капітальну споруду без жодних дозволів

У четвер, 10 грудня, Львівський апеляційний суд скасував заборону на проведення будівельних робіт біля ринку «Добробут». На цій ділянці фірма матері Назарія Брезіцького, який балотувався у мери Львова, зводить будівлю без дозволів. Про рішення апеляційного суду «Нашим грошам. Львів» повідомила директорка юридичного департаменту міськради Гелена Пайонкевич.

У жовтні Львівська мерія виявила, що на площі Ярослава Осмомисла, 3а, що біля ринку «Добробут» у центрі Львова, фірма «Перлина Львова» веде будівництво без дозволів.

На місці, де зводять будівлю, згідно з документами розташоване кафе площею понад 860 м2. Як повідомляв заступник мера Андрій Москаленко, ще у 2017 році обласна ДАБІ видала«Перлині Львова» дозвіл на введення в експлуатацію неіснуючого об’єкта, який тільки зараз, через три роки, почали активно там будувати.

Представники Галицької райадміністрації звернулись у поліцію, яка відкрила кримінальне провадження через незаконне оформлення права власності на земельну ділянку. У жовтні 2020 року мерія звернулась до суду, який скасував право власності на це нежитлове приміщення. У рамках забезпечення позову суд також заборонив проводити там будь-які роботи. Проте в апеляційній інстанції цю заборону скасували. Справу розглядала колегія суддів у складі Романа Савуляка, Юлії Мікуш та Тетяни Приколотої.

Гелена Пайонкевич повідомила ZAXID.NET, що у мерії не знають, чим саме керувались судді, приймаючи таке рішення, і очікують на документ. На рішення апеляційного суду подадуть касаційну скаргу.

Співвласницею фірми «Перлина Львова» є матір громадського активіста Назарія Брезіцького, який був кандидатом у мери Львова, – Галина Брезіцька.

Додамо, що це не вперше родина Брезіцького фігурує у спробах захоплення землі під будівництво у Львові. Назарій Брезіцький потрапив у скандал із незаконним зведенням альтанки на вул. Генерала Тарнавського. Він не реагував на приписи мерії та відмовився демонтувати незаконну споруду, тому її примусово знесли комунальники.