Момент атаки на російську військову колону біля Маріуполя

Пілоти 1-го корпусу НГУ «Азов» розпочали вражати російські цілі біля у прикордонній зоні на Донеччині навколо Маріуполя. У понеділок, 25 травня, у пресслужбі корпусу показали відео з ураженнями російської військової техніки на трасах, які сполучають Росію та Маріуполь.

«Азовці» повідомили, що ведуть патрулювання на дорогах Маріуполь – Таганрог та Маріуполь – Волноваха, які окупанти використовують для логістики. На відео видно моменти уражень російської військової техніки різних типів – зокрема, вантажівок та легкої автомобільної техніки окупантів.

«Територія України має бути вільною від російських військ. Найбільш надійний шлях до цього – перенести “санітарну зону” для ворожої логістики ближче до самої РФ і окупованого Криму. Безпечного Приазов'я для окупантів більше не буде», – повідомили у пресслужбі «Азову».

Нагадаємо, на початку травня дрони «Азову» досягли тимчасово окупованого Маріуполя та показали, як виглядає зруйнований росіянами завод «Азовсталь». Тоді військові повідомили, що патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення. На кадрах було видно, що українські дрони завдають ударів по російській військовій техніці на дорогах поблизу Маріуполя.